Unas 1.500 personas participarán en el desfile de Las Lavanderas de Cáceres, que busca el interés turístico regional

Presentación de la fiesta de Las Lavanderas y el Febrero de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.500 personas de 23 colectivos --entre colegios, asociaciones o instituciones-- participarán en el desfile de Las Lavanderas y el Febrero de Cáceres, que tendrá lugar el viernes 13 de febrero, desde el Parque de Gloria Fuertes hasta la Plaza Mayor. Al llegar se dará quema al 'pelele', en una de las fiestas más tradicionales y participativas de la ciudad, que sigue trabajando para conseguir la declaración de interés turístico regional.

En la comitiva no faltará el burrito, acompañado por un veterinario para garantizar su bienestar y, en torno a las 12,00 horas y tras la quema del 'pelele', que ya se está confeccionando por parte del Aula de la Tercera Edad de la Universidad Popular (UP), se repartirán unos 250 kilos de coquillos y se abrirán 75 botellas de licor sin alcohol.

Este será el colofón de una fiesta que incluye otras actividades en su programa con el objetivo de "mantener viva nuestra tradición, fomentar la participación ciudadana y reforzar la identidad cultural de Cáceres", según ha indicado la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, en una rueda de prensa este martes para presentar todos los detalles de estos festejos en honor a las lavanderas, mujeres que se dedicaban a lavar la ropa en las fuentes de la ciudad y que cada temporada festejaban la despedida del duro invierno.

Para transmitir este legado se están llevando a cabo talleres de promoción y difusión de la fiesta en centros educativos y entidades sociales, donde se reparten algunas de las 2.000 pulseras, 1.000 cajas de lápices y 1.000 "lavanderitas coloreables", que se han creado para la ocasión.

Además, el 11 de febrero en el edificio Garaje 2.0, a las 12,30 horas, tendrá lugar el taller de elaboración de coquillos, que después se degustarán en la Plaza Mayor tras el desfile del 'pelele' oficial y de los 18 que están elaborando en los centros escolares y entidades sociales para acompañar al de la Universidad Popular.

El recorrido del desfile será amenizado por el grupo de folclore 'Trébol' y, en caso de lluvia, la quema se suspenderá y la lectura del manifiesto, que contará con intérprete de lengua de signos, y el reparto de dulces se realizará bajo la carpa que se instalará en la Plaza Mayor para el carnaval.

Los menores que participan en el desfile y las personas que así lo requieran llevarán una pulsera identificativa desde el comienzo del desfile hasta el fin de la actividad en la Plaza Mayor, para garantizar su seguridad. Se han encargado 3.000 unidades y se contará con la colaboración de bomberos del Sepei, Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja, DYA y ARA, para que todo transcurra sin incidentes.

EXPOSICIÓN DE PELELES

Como novedad este año, en lugar de exponer los 18 'peleles' realizados por los colegios en el Palacio de la Isla como otras veces, se podrán ver en el Centro Comercial Ruta de la Plata, del 15 al 26 de febrero. "Queremos que esta exposición sea muy visible para toda la ciudad", ha explicado Ceballos.

"El centro comercial es un referente para toda la provincia, para esas personas que vienen de otras localidades a realizar sus compras y es un punto de encuentro para nuestra ciudad, por lo que yo creo que va a tener una mayor difusión y va a ser mucho más visualizada", ha indicado.

En el mismo centro cultural se van a celebrar dos talleres para público familiar, los domingos 15 y 22 de febrero, a partir de las 11,00 horas, para la realización de chapas, 'peleles' o bolsas relacionadas con la festividad de Las Lavanderas.

Asimismo, el 26 de febrero a las 12,00 horas, en el Centro Comercial Ruta de la Plata y junto a los 'peleles' participantes y la escenografía de Las Lavanderas se dará a conocer el fallo del concurso de 'peleles'. Este año, además del diploma acreditativo y de los lotes escolares que se entregan con estos premios, se han realizado unos trofeos en metacrilato para entregárselos a los ganadores.

Con todos estos mimbres, la fiesta de Las Lavanderas y el Febrero de Cáceres sigue buscando la declaración de interés turístico regional con la elaboración de un expediente que ya se inició el año pasado. "Seguimos trabajando para que eso pueda ser real", ha señalado la concejala, que ha animado a los cacereños a participar de las actividades que se han diseñado.

"Esta fiesta no se entiende sin las personas, sin la gente que nos rodea, sin los colegios, sin los mayores, los adultos. Es una fiesta integradora, inclusiva y, por supuesto, sin aquellas personas que siguen apostando por nuestra tradición, que cogen sus mandiles, que se visten de lavanderas, de aguadores y que quieren disfrutar de ese viernes pre carnaval tan sumamente cacereño", ha subrayado.

CARTEL DE LA FIESTA

En cuanto al cartel de la fiesta, que incluye el logotipo que se creó el año pasado, ha sido creado por alumnos de diseño gráfico de cursos de la UP, con su monitor Javier Luque a la cabeza. Luque ha explicado que se ha dado un giro de tuerca a ese logotipo para crearlo como si fuera un parche, "porque las lavanderas representan esas ropas, esas telas, pero también esos posibles complementos", y se ha añadido una chapa para hacer una imagen más contemporánea.

"Al final de lo que se trata es de que, más allá de los reconocimientos, que la ciudadanía reconozca en un primer impacto una fiesta que a mí me parece muy singular, muy propia de Cáceres y con la personalidad que tienen las propias lavanderas, las de antes y las que están ahora", ha concluido Luque.