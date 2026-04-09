Unas 18.000 personas asistirán este sábado al concierto de Fito & Fitipaldis en Cáceres en el recinto ferial

Los concejales cacereños Jorge Suárez, Pedro Muriel, Soledad Carrasco y Tirso Leal en la presentación del concierto de Fito - EUROPA PRESS

CÁCERES, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Fito y su banda Fitipaldis congregará en el recinto ferial de Cáceres a unas 18.000 personas en el concierto previsto para este sábado, 11 de abril, en lo que será una de las citas musicales más multitudinarias de la capital cacereña en los últimos años.

Con las entradas agotadas, el músico bilbaino llega por cuarta vez a la ciudad, en esta ocasión dentro de su gira 'Aullidos Tour' con la que ofrecerá 38 conciertos en 26 ciudades. El 11 de junio de 2022 actuó en el recinto hípico donde congregó a unas 8.000 personas, y ahora el concierto será en el propio ferial con 10.000 asistentes más que hace cuatro años.

Las puertas se abrirán a las 19,30 horas y el concierto comenzará a las 21,30 horas con la previsión de que concluya dos horas más tardes, hacia las 23,30 horas, según ha explicado este jueves en rueda de prensa la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres, Soledad Carrasco, que ha afirmado que "se trata de un evento de primer nivel que ha generado una grandísima expectación a nivel nacional".

"Esto demuestra una vez más la capacidad de Cáceres para acoger grandes giras y atraer propuestas musicales de referencia que generan gran impacto en la ciudad como ya lo es este concierto con la alta ocupación hotelera para este fin de semana", ha explicado la concejala que ha invitado a cacereños y visitantes a que conviertan la ciudad "en un espacio de encuentro y de disfrute".

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBÚS

Para facilitar el acceso al recinto ferial y garantizar la seguridad se va a habilitar un servicio especial de autobuses con una línea de ida y vuelta desde el Parque José María Saponi, situado en la avenida de Alemania hasta el recinto ferial con una capacidad de 140 pasajeros.

El servicio de bus comenzará a partir de las 19,30 horas y el servicio estará activo hasta la una de la madrugada para garantizar la vuelta de todos los que quieran utilizar el transporte público. Se contará con dos autobuses articulados y el servicio irá a demanda por lo que se podrá incrementar en caso de verlo necesario.

"Recomendamos el uso del transporte público como la opción más cómoda, más ágil y más sostenible para desplazarse al recinto ferial", ha señalado la Carrasco, que ha estado acompañada por el concejal de Seguridad, Pedro Muriel.

Respecto a las medidas de seguridad, Muriel ha apuntado que habrá un dispositivo de Policía Local "dotado con los medios suficientes para garantizar los accesos y las salidas en su momento", y también se llevarán a cabo los controles propios de este tipo de eventos por parte de los agentes.

Carrasco y Muriel han insistido en que el concierto de Fito & Fitipaldis es uno de los más numerosos que se han celebrado en el recinto ferial, por lo que han pedido a los asistentes que "planifiquen la llegada con suficiente antelación, siguiendo en todo momento las indicaciones de la Policía Local, tanto para la entrada como para la salida una vez finalizado el concierto".

"El uso del transporte público es la mejor opción para llegar de forma más rápida evitando esperas innecesarias y para no tener que buscar aparcamiento", han recalcado.

Según Carrasco este concierto "es un claro ejemplo" del modelo de ciudad por el que apuesta el equipo de Gobierno local. "Cáceres está dando pasos agigantados para consolidarse como un referente cultural, capaz de acoger grandes eventos y de formar parte de los circuitos más importantes en nuestra firme apuesta por ser Ciudad Europea de la Cultura en 2031", ha subrayado.

"Y lo hacemos, además, en un año muy significativo, en el que celebramos los 40 años de nuestra declaración como ciudad Patrimonio de la Humanidad, una fecha que nos invita a mirar con orgullo nuestro pasado, pero también a seguir construyendo un futuro lleno de cultura, actividades y oportunidades, como lo es, en este caso, el concierto de Fito", ha concluido.