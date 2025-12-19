21D.- Óscar Fernández (Vox) asegura que el cambio que empezará en Extremadura terminará en La Moncloa

1037714.1.260.149.20251219220604 21D.-Abascal cierra la campaña de Extremadura con ataques contra el bipartidismo: PP y PSOE "son corruptos" y "lo mismo" - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que el cambio que empezará en la región este domingo terminará en La Moncloa.

Así, en el acto de cierre de campaña en Badajoz, Fernández reafirmado que este viernes "toca a su fin" la campaña pero que "realmente hoy no se acaba nada" sino que "empieza todo", porque van a "cambiarlo todo" y van a empezar por la región extremeña.

"Ahora sí nos toca a nosotros, vamos a empezar por aquí y lo vamos a cambiar todo, empezando por aquí y terminando en La Moncloa", ha señalado, tras unos días "tremendamente emocionantes" en relación a los cuales ha comentado al presidente de Vox, Santiago Abascal, también presente, que dentro de unos años lo que les está pasando estos días se lo contará a sus nietos "seguramente con alguna lagrimilla y mucha nostalgia".

Fernández Calle también ha insistido en que han recibido el cariño "inmenso" de todos los extremeños y ha considerado que ese apoyo lo reciben porque saben que Vox es un partido "absolutamente fiable".

"Quien vota a Vox sabe exactamente lo que vota, y también sabe que nosotros no le vamos a traicionar jamás, no les vamos a traicionar nunca", ha continuado, para resaltar que van a defender "exactamente lo mismo", que es "exactamente lo mismo" que han defendido durante los dos años y medio que han estado en la Asamblea de Extremadura, porque "no" cambian "al albur ni de encuestas ni de situaciones".

Así, ha recalcado que "siempre" defienden "los mismos principios con la misma firmeza y con la misma fortaleza", y ha considerado "honestamente" que cada día les apoyan más extremeños porque se están "dando cuenta" de que "Vox es la única solución para que llegue ese cambio que llevamos esperando 42 años los extremeños" y que la presidenta de la Junta y candidata 'popular' a la reelección, María Guardiola, "nos robó hace dos años y medio".

Y es que, para Fernández Calle, "la única garantía de que llegue ese cambio es el voto a Vox" porque Guardiola "prefirió negociar con Pedro Sánchez la llegada de menas y de inmigrantes ilegales" antes que hablar con Vox, "de hecho nos expulsó del Gobierno", ha recriminado, para exponer que mientras llevaban a los tribunales al "corrupto señor Gallardo", - "por cierto ayer me di la alegría de decírselo a la cara", ha agregado en alusión al debate de RTVE -, Guardiola estaba pensando en montar "su CIS extremeño".

(Más información en Europa Press)