Archivo - El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo (i), y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, presentarán en un acto en Mérida el próximo 19 de noviembre las listas electorales con las que la formación sale "a ganar" en los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre en Extremadura.

El acto tendrá lugar a las 18,00 horas en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña, y servirá para la presentación de una lista con la que los socialistas pretenden "devolver la confianza" y la "estabilidad" a la comunidad tras la legislatura "fracasada" de la 'popular' María Guardiola al frente de la comunidad.

De este modo lo ha avanzado en rueda de prensa en Mérida el secretario de Organización del PSOE extremeño, Manuel Mejías, después de que el Comité Regional del partido ha ratificado con un apoyo superior al 98 por ciento las candidaturas socialistas por las circunscripciones de Cáceres y de Badajoz, y con lo que se convierte en la primera formación en la comunidad con la "maquinaria electoral engrasada" de forma "definitiva" ya para encarar los comicios.

El objetivo del PSOE de cara a la cita electoral, según ha remarcado Mejías, es "devolver a Extremadura la estabilidad, la confianza y un futuro mejor, un futuro que el gobierno de Guardiola no ha sido capaz de darlo en dos años y medio de una legislatura fracasada que no ha servido para nada", porque las políticas del PP --añade-- "no han servido para cambiar y mejorar la vida de la gente".

Así, ha subrayado que "Extremadura necesita de una organización como el PSOE y de una candidato como Miguel Ángel Gallardo para poder seguir avanzando y mejorando la vida de la gente", así como "devolver la confianza y la estabilidad" a la comunidad.

Para ello, el PSOE es "el primer partido" en presentar las candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre, algo que según Mejías "no es fruto de la casualidad" sino "una muestra clara de que esta organización está perfectamente engrasada y tiene perfecta capacidad de respuesta y determinación para actuar de manera contundente ante la convocatoria electoral improvisada y atropellada que ha realizado Guardiola".

"Frente a la improvisación el PSOE ha actuado con seriedad, con transparencia y con un rumbo muy claro, el rumbo de ganar las elecciones el próximo 21 de diciembre", ha ahondado el secretario de Organización del PSOE extremeño, quien ha agradecido el trabajo de la organización "en su conjunto" para conseguir que el partido esté "perfectamente ya engrasado para llegar al día 21 en las mejores condiciones para ganar las elecciones".

Sobre este respecto, ha defendido que el PSOE ha demostrado "la máxima coordinación" y que es una organización "interna que trabaja perfectamente", así como también su "compromiso" con Extremadura "para ponerse a la altura de las circunstancias". "Es la primera fuerza política que está preparada para llegar al día 21 en las mejores condiciones", ha reiterado.

CANDIDATURA CON "LO MEJOR" DE EXTREMADURA

En cuanto a las candidaturas por Cáceres y Badajoz, y con Gallardo como cabeza de lista a la Presidencia de la Junta, están compuestas por un equipo de hombres y mujeres que, según ha explicado Mejías, "representan los mejor de nuestra tierra", y que son personas "comprometidas, con experiencia y con mucha ilusión" y "sobre todo con compromiso por esta tierra, por mejorar la vida de los extremeñas y las extremeñas".

Así, ha avanzado que en las candidaturas aprobada se combina la "renovación" y la "trayectoria" de cada uno de los miembros, así como también la "madurez" que representa el PSOE.

De este modo, ha señalado que la renovación en la provincia de Badajoz en la lista socialista se sitúa "en torno al 74 por ciento", y en la de Cáceres alcanzará igualmente un porcentaje de renovación "importante".

Además, Mejías ha remarcado que la listas cumplen con lo que establecen los estatutos federales del partido, de tal modo que contienen "el mismo número de hombres que mujeres". "Son listas cremalleras y, por lo tanto, las dos listas cumplen las condiciones de igualdad que están establecidas en nuestros propios estatutos", ha aseverado.