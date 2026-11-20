La cabeza de lista del PP al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente; la presidenta del PP extremeño, María Guardiola; y el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaimen de los Santos, en un acto en Casar de Cáceres - PP DE EXTREMADURA

CASAR DE CÁCERES, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha defendido el feminismo "de los hechos" de su partido frente al "cuento del lobo" del PSOE, reivindicando una igualdad que se demuestra con medidas, recursos, oportunidades y resultados, y no únicamente con discursos, ha indicado.

Durante un encuentro con mujeres rurales celebrado este viernes, día 20, en Casar de Cáceres, en el que también ha participado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos,y la cabeza de lista del PP al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, Guardiola ha reconocido el papel de las mujeres que han decidido quedarse o volver a sus pequeños municipios y que "sostienen la vida de nuestros pueblos".

En esta apuesta por "avanzar en igualdad", Guardiola ha recordado que su Gobierno ha puesto en marcha el primer Plan de Igualdad de la Junta y el primer protocolo contra el acoso sexual en la Administración regional, cuatro centros de atención a víctimas de violencia sexual, y ayudas a los huérfanos de víctimas de violencia de género, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, medidas de conciliación y la ampliación del cribado de cáncer de mama a partir de los 45 años.

"Este es el feminismo que nosotras defendemos, el feminismo basado en los hechos", ha afirmado, señala en nota de prensa el PP.

Además, Guardiola ha pedido el apoyo para Alberto Núñez Feijóo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para dejar atrás "ocho años" de Gobierno de Pedro Sánchez y recuperar una política centrada en los "problemas reales" de los españoles y para que las mujeres estén "protegidas por ley".

Por último, Guardiola ha reivindicado el "cambio" iniciado en Extremadura en 2023, y ha destacado que la región cerró 2025 como la segunda comunidad que más creció, además de alcanzar el nivel de desempleo "más bajo de su historia". "Eso es lo que está pasando en Extremadura. Y eso es lo que queremos que pase en España", ha concluido.