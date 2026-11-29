MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales en Extremadura hasta las 14,00 horas se situaba en 44,97%, con 386.780 personas que habían ejercido su derecho al voto a esa hora, según los datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior.

En las elecciones del del 23 de julio de 2023, la participación a la misma hora en la región alcanzó el 45,16%, por lo que en esta convocatoria ha bajado en 0,19 puntos porcentuales, convirtiéndose en el único descenso registrado entre las comunidades autónomas al mediodía.

Por provincias, en Badajoz la participación se situaba en el 44,75%, con 241.208 votantes, mientras que en Cáceres el porcentaje de participación era de 45,34%, con 145.572 votantes. En ambos casos, se produce una reducción que, en el caso de Badajoz, es del 0,15 puntos porcentuales, mientras que en Cáceres es de 0,26 puntos.

A nivel nacional, la participación había alcanzado el 45,75% a las 14,00 horas, lo que supone 5,27 puntos porcentuales más que en las elecciones generales de 2023. En total, hasta mediodía, habían votado 16,4 millones de españoles.