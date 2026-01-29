Las 350 personas desalojadas de Gévora y Valdebótoa (Badajoz) pueden regresar a sus casas

BADAJOZ, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las 350 personas desalojadas con motivo del temporal de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa, en Badajoz, pueden regresar a sus casas, una vez estabilizados los cauces del río Gévora y al contar con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

Así lo han destacado fuentes municipales a Europa Press, quienes han expuesto que en la mañana de este jueves y una vez los cauces se estabilizan y se tiene el "ok" de la Confederación se procede a autorizar el regreso a casa de los evacuados.

En este sentido, de estas 350 personas evacuadas una treintena han estado alojados en el pabellón multiusos de Gévora, mientras que en el caso del resto contaban con segundas residencias o han estado con familiares.

Cabe destacar igualmente que una treintena de personas, usuarios del Centro Arca de Noe, han pernoctado en el Albergue de El Revellín. Fuentes de Cruz Roja Extremadura confirman a Europa Press que esos usuarios se corresponden con los alojados en el multiusos de Gévora, una solución que se habilitó como temporal y a la espera de cómo evolucionaba la situación. Así y dado que se decidió que permaneciesen desalojados también por la noche se habilitó el citado espacio de la capital pacense.

Por otro lado y en el caso del Río Caya, desde el consistorio señalan que la situación está "normalizada".

