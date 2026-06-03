Unas 500 personas de la Diócesis Coria-Cáceres viajarán a Madrid para participar en la visita del Papa León XIV

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

CÁCERES, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas, entre jóvenes, sacerdotes y laicos de la Diócesis Coria-Cáceres van a viajar a Madrid el próximo fin de semana para participar en algunos de los actos que se han organizado con motivo de la visita del Papa León XIV. La delegación estará encabezada por el obispo Jesús Pulido, que acompañará a su Santidad durante todo el viaje por España, que comenzará en Madrid y concluirá en Tenerife pasando por Barcelona.

La comitiva cacereña estará compuesta principalmente por jóvenes pero también fieles que partirán en dos autobuses desde Arroyo de la Luz, además de los desplazamientos en vehículos particulares. La idea es participar en la vigilia en la Plaza de Lima, el 6 de junio, y asistir en la misa del Corpus con procesión en la Plaza de Cibeles, el domingo 7 de junio.

Monseñor Pulido ha destacado que el mensaje que transmite el Papa "no es solamente para los católicos" porque León XIV "es un referente moral y ético para toda la humanidad de primer grado", ha dicho, al tiempo que ha mostrado su satisfacción por que el Gobierno haya declarado la visita papal como evento de interés público porque "lo que el Papa puede decir no va dirigido solamente a los católicos sino a todas las personas de buena voluntad".

En esta línea, ha recordado que todas las visitas de papas anteriores, como las de Juan Pablo II --que viajó hasta Guadalupe en noviembre de 1982-- o la de Benedicto XVI en 2011, han dejado un poso y "un reverdecer incluso vocacional", ha dicho. "Yo noto una gran ilusión en todos por participar", ha apuntado.

"Este Papa va a traer un mensaje que nos va a impulsar en los años sucesivos, y que va a dar sus frutos, porque sus palabras van a quedar entre nosotros", ha subrayado el obispo a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación del XVI Congreso Teológico Pastoral, que se celebrará en Cáceres el 13 de junio.

Entre todas las paradas que va a realizar León XIV, el obispo de Coria-Cáceres ha destacado su parada en Canarias porque esa ha sido la motivación inicial de este viaje pastoral promovido por el Papa Francisco que manifestó reiteradamente su deseo "no de venir a España, sino de venir a Canarias".

La migración era el motivo por el que el pontífice, fallecido en abril de 2025, quería hacer este viaje que ahora va a completar su sucesor. De hecho, el primer viaje del Papa Francisco fue a la isla de Lampedusa donde habó del que el mar Mediterráneo se estaba convirtiendo "en un cementerio de personas que pasan de África a Europa y que se dejan la vida en el camino".

"Y últimamente estaba muy preocupado por el corredor Atlántico de migración, que también se estaba convirtiendo en un cementerio grande", ha dicho, al tiempo que ha recordado que incluso la Conferencia Episcopal Española (CEE) pidió a los obispos de las diócesis peninsulares que acogieran migrantes que llegaban a Canarias porque centros de acogida estaban saturados y los menores podían estar allí hasta los 18 años pero cuando salían a la calle "la isla se convertía en una cárcel".

Con este mensaje de Francisco llega León XIV a España a una visita bajo el lema 'Alzar la mirada', que invita "a no quedarnos en los pequeños problemas", sino a mirar más allá, según ha recordado el obispo de Coria-Cáceres.