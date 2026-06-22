Unos 600.000 extremeños respiraron en 2025 aire con contaminantes por encima de los límites de UE, según Ecologistas

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MADRID/MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 600.000 extremeños estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los límites legales actuales y los nuevos aprobados para 2030 por la Unión Europea, según un informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 10 situadas en Extremadura, y concluye también que la contaminación del aire repunta en la región, por el cambio climático y la mayor combustión de petróleo.

Así, todas las estaciones de medición de Extremadura registraron muy bajos porcentajes de captura de datos, y la única estación de la ciudad de Cáceres estuvo fuera de servicio todo el año.

De este modo, Ecologistas en Acción entiende que es "elemental" por ello que la Junta de Extremadura recupere una red de medición que actualmente no cumple los estándares mínimos de calidad y de difusión.

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