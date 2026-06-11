El 96,7% de los estudiantes aprueban la PAU en la Universidad de Extremadura, el tercer mejor resultado en 20 años

Pruebas de la PAU en la Universidad de Extremadura - UEX

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) celebrada en la Universidad de Extremadura (UEx) ha registrado un 96,7 por ciento de aprobados, el tercer mejor resultado de los últimos 20 años. La calificación media de las 30 materias objeto de examen ha sido de 7,12.

Los alumnos de 2º de Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Superior realizaron los exámenes del 2 al 4 de junio, en alguna de las 13 sedes habilitadas en 10 localidades extremeñas (Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Zafra, Llerena, Plasencia, Villanueva de la Serena y Navalmoral de la Mata).

En esta ocasión las mejores calificaciones en la PAU, con una calificación final de 14 puntos en las fases de acceso y admisión, las han obtenido cinco estudiantes, tres chicas y dos chicos, de los institutos IES Norba Caesarina de Cáceres, IES Valle del Jerte de Plasencia, IES Donoso Cortés de Don Benito, IES San José de Villanueva de la Serena, e IES Cuatro Caminos de Don Benito.

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas, ha valorado "muy positivamente" el desarrollo de las pruebas, donde no se han registrado incidencias reseñables.

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