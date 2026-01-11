Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura el 21D, Óscar Arturo Fernández Calle, intervienen en la clausura de un acto de campaña en Almendralejo (Badajoz). Imagen de archivo - Javier Cintas / Europa Press

11 Ene.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su formación tiene que estar en el Gobierno de la Junta de Extremadura para garantizar que se producen los cambios que quieren, a través de una vicepresidencia y varias consejerías "acorde a los votos".

"Hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías. El número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones, con las políticas adecuadas que ya hemos pactado en otros lugares como la Comunidad Valenciana y con el presupuesto adecuado para que seamos nosotros los responsables de ejecutar las políticas de Vox", ha señalado Abascal este domingo en una entrevista en 'Ok Diario', recogida por Europa Press.

Abascal considera que el PP les engañó y por ello tuvieron que salir de los gobiernos autonómicos, pero ahora se han producido unas nuevas elecciones y "una nueva relación de mayorías". "Ellos dicen que nosotros no queremos gobernar porque han esparcido un bulo, pero no es una cuestión de consejerías, de números, o de tener una vicepresidencia: se trata de hacer políticas concretas", remarca y defiende que el cambio en Extremadura debe pilotarse con Vox, aunque "no es necesario que sea así en todos los lugares".

