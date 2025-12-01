Abascal cree que Sánchez "insulta a los extremeños" al poner de candidato al 21D "un personaje siniestro como Gallardo"

Santiago Abascal y Óscar Fernández Calle participan en un acto público en Trujillo - CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS

TRUJILLO (CÁCERES), 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado que en el Gobierno de España "hay una auténtica mafia" con Pedro Sánchez a la cabeza, que "se ha atrevido a insultar a los extremeños poniendo como candidato a un personaje siniestro como Gallardo", que según ha dicho, "es uno de los conseguidores de la mafia, al servicio de Pedro Sánchez y de su hermano".

Según ha relatado, el hermano de Pedro Sánchez "tenía un puesto de trabajo al que no iba porque no sabía ni dónde estaba, tributaba en Portugal y vivía en el Palacio de la Moncloa, escondido por su hermano", tras lo que ha aseverado que la "mafia" en el Gobierno, "hace que la señora del presidente del gobierno, el hermano del presidente del gobierno, todos acaben siendo beneficiados".

Santiago Abascal se ha pronunciado de esta forma este martes en un acto de precampaña en el que ha participado en la Plaza Mayor de Trujillo junto al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

En su intervención, Abascal ha censurado que María Guardiola haya convocado las elecciones autonómicas "dos años antes de tiempo", tras lo que le ha preguntado "cuál es exactamente el problema que tiene para no aceptar un acuerdo" con Vox.

