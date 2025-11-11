Abascal participará el próximo lunes en Mérida en un acto para la presentación de candidatos de Vox en Extremadura

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Cáceres el pasado 3 de noviembre - Carlos Criado - Europa Press

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará el próximo lunes, 17 de noviembre, en Mérida en un acto para la presentación de candidatos de su partido en las elecciones autonómicas en Extremadura del próximo 21 de diciembre.

El acto tendrá lugar a las 18,30 horas en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña.

Cabe recordar que este martes el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado a su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, como el candidato para las elecciones anticipadas de la comunidad del 21 de diciembre.