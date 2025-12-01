Abascal pregunta a Guardiola si convoca las urnas porque le "molestan" los acuerdos que acepta el PP en Valencia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su visita a Guadalupe. - EUROPA PRESS

GUADALUPE (CÁCERES), 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afeado a María Guardiola que Extremadura vaya a celebrar unas elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre por no aceptar las propuestas de su partido que sí han permitido la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Comunitad Valenciana tras la renuncia de Carlos Mazón.

En declaraciones a los medios de comunicación en Guadalupe (Cáceres), acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, se ha preguntado por qué el acuerdo político de la semana pasada en las Cortes Valencianas "no servía para Extremadura" abocando a la comunidad a la cita con las urnas.

"Mi pregunta es si a la señora Guardiola le molesta que las medidas en favor del campo no la tengan los agricultores y los ganaderos" extremeños, ha señalado, porque sus compañeros del PP en la Comunidad Valenciana "lo han aceptado".

O si lo que le molesta, ha continuado, la "condena del fanatismo climático", o las rebajas fiscales, o que "se combata claramente la inmigración ilegal". "La pregunta es por qué la señora Guardiola pretende ser la protagonista cuando en España en estos momentos nos está gobernando una mafia", ha asegurado Abascal.

Para el líder de Vox el "problema" es que "hay una mafia que insulta a los extremeños, que se ríe de ellos y que pone como candidato a uno de sus conseguidores", mientras que "al otro lado" se encuentra el PP "de la estafa", que "acepta un acuerdo político en la Comunidad Valenciana y niega ese mismo acuerdo político en Extremadura y nos lleva a todos a unas elecciones".

Unos comicios que afronta Extremadura porque Guardiola "se niega de manera rotunda en esta región a tomar las medidas en favor del campo, en favor de la reindustrialización, en favor de la seguridad en las calles y en favor de las libertades y de la rebaja fiscal que sí acuerdan en otro lugar de España como es la Comunidad Valenciana".

En este sentido, ha remarcado que Vox se presenta como un "partido nacional" en estas elecciones en Extremadura y "en cualquier otro sitio de España", de modo que durante los próximos días, hasta el próximo 21 de diciembre, van a explicar a los ciudadanos que estas elecciones "se podían haber evitado", pero que una vez que se han convocado "todos deben saber que encima de la mesa van a estar las mismas propuestas" que han planteado en otras regiones.

(Más información en Europa Press)