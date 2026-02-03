Abel Bautista critica que Vox pida "cuestiones desproporcionadas" ante una "oferta razonable" para investir a Guardiola

Archivo - El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura en funciones, Abel Bautista, atiende a los medios en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura en funciones, Abel Bautista, ha criticado que Vox exija "cuestiones desproporcionadas" ante una "oferta razonable" del PP para investir presidenta a María Guardiola.

Del mismo modo, ha replicado a la afirmación realizada por el portavoz nacional de Vox, José María Fúster, de que no había avances en la negociación, asegurando que en relación al acuerdo programática había avances en "más de un 90 por ciento".

"No hay avances dependiendo de cómo lo mires. Si miras el acuerdo programático, claro que hay avances, hay avances en más de un 90 por ciento, en un 95 por ciento diría yo. Y si se refieren a los cargos y a exigencias que están fuera de toda proporción, de todo lo que han dado las urnas, tendrán que explicarlo ellos", ha asegurado.

Bautista, en declaraciones a los medios este martes momentos antes de la reunión del Consejo de Gobierno, ha recalcado que "no hay nadie que respete más a los votantes de Vox que María Guardiola".

No obstante, y en este punto, ha señalado que los 'populares' respetan a los votantes de Vox, pero también a los del PP. "Es que María Guardiola ha ganado las elecciones con un 43,2 por ciento de los votos, con 29 diputados y Vox ha sacado un 16,9 y 11 diputados. Por tanto, esa es la proporcionalidad que hay que respetar, ha incidido.

DICE QUE VOX TENDRÁ QUE EXPLICAR SI HAY REPETICIÓN ELECTORAL

Por ello, el también secretario general del PP de Extremadura ha señalado que Vox tendrá que responder ante los ciudadanos y empezar a explicar que "el tiempo se agota".

"Si se va a unas segundas elecciones tendrán que explicarlo ellos, teniendo además en cuenta que exigen cuestiones desproporcionadas y que tienen sobre la mesa una oferta razonable, consecuente con el resultado obtenido en las urnas por Vox, que les da esa entrada en el gobierno que pedían y, además, con cuestiones que se han negado durante dos semanas y se ha demostrado que era una irrealidad", ha incidido.

Del mismo modo, Bautista ha vuelto a insistir en que la agenda de la presidenta de la Junta en funciones está "a disposición 24 horas" para negociar "cuando quieran". Otra cosa, ha dicho, es "si quieren o no quieren, si tienen unos intereses o tienen otros".

Del mismo modo, se ha referido al denominado Acuerdo de Valencia, entre el PP y Vox, sobre el que ha asegurado que "sin problema también para ese compromiso por parte de la presidenta, de manera verbal, en las mismas condiciones", al tiempo que ha abogado por sacar la negociación de una "intoxicación mediática" en la que los 'populares' no quisieron entrar.

