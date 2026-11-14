Abierta la convocatoria para la incorporación de nuevos centros a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura

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MÉRIDA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la convocatoria para la selección de los centros educativos que deseen incorporarse a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (Rebex), una iniciativa que promueve la biblioteca escolar como espacio clave para el aprendizaje, la lectura y el acceso a la información.

La convocatoria cuenta con una dotación específica de 28.400 euros destinada a los nuevos centros que se incorporen a la red. Los seleccionados podrán recibir hasta 3.000 euros para la mejora de los recursos, infraestructuras y equipamientos de sus bibliotecas escolares.

Asimismo, los centros que ya forman parte de Rebex recibirán una dotación extraordinaria directa de 400 euros. En conjunto, la inversión prevista para el desarrollo de la red alcanza los 200.000 euros.

El procedimiento está abierto a los centros dependientes de la Administración educativa que impartan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Especial, Enseñanzas Artísticas, Educación de Personas Adultas y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Los centros candidatos deberán acreditar una trayectoria de utilización de la biblioteca escolar como espacio educativo plasmada en el desarrollo de planes de trabajo, al menos, durante los dos últimos cursos. Del mismo modo, deben contar con el respaldo mayoritario del claustro y asumir el compromiso de alcanzar el modelo de biblioteca escolar propuesto en la orden de selección, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

La solicitud de participación debe presentarse obligatoriamente a través del Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura. Los modelos editables pueden descargarse en la web de Bibliotecas Escolares de Extremadura. Previamente, los centros deben aportar a través de la plataforma educativa Rayuela la información y documentación requerida sobre su biblioteca, el plan de trabajo y el proyecto para dos cursos.

Una vez realizado el registro, los anexos y el justificante de presentación deben subirse también a Rayuela en un único documento.

El plazo estará abierto hasta el 26 de noviembre, incluido.

REBEX

La Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura está integrada actualmente por 438 centros educativos. Este espacio tiene un papel clave en el desarrollo de las competencias del alumnado, ya que facilita el acceso a la información y a la documentación en distintos soportes, propicia la actualización científica y pedagógica del profesorado, refuerza los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado y fomenta el hábito de la lectura, la práctica de idiomas y las habilidades en el uso de la información.

Asimismo, contribuye a paliar las desigualdades de partida o adquiridas por el alumnado y sirve de apoyo a los estudiantes con necesidades educativas específicas. Es, por tanto, una herramienta para favorecer la inclusión y contribuir a la reducción del fracaso escolar.

La adhesión a Rebex otorga a los centros beneficios como el reconocimiento de créditos de formación o de innovación al profesorado, la asignación de la puntuación correspondiente para la persona coordinadora o responsable de la biblioteca en los procesos de concurrencia competitiva, asesoramiento y apoyo por parte de la Administración educativa y preferencia para asistir a las actividades formativas especializadas.

Los centros integrados en la red también pueden participar en el programa 'Encuentros literarios', beneficiarse de dotaciones extraordinarias y concurrir a convocatorias específicas de proyectos de innovación educativa.