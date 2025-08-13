Abierta una vía de evacuación para los vecinos de Cabezabellosa a través de Villar de Plasencia

JARILLA (CÁCERES), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Cabezabellosa (Cáceres) que aún permanecían en sus domicilios tras no atender la orden de evacuación de la pasada madrugada por el incendio de Jarilla podrán salir tras abrirse una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha informado de la apertura de esta vía de evacuación a través de un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, en el que ha rogado a los vecinos que sigan las instrucciones de la autoridad.

El dispositivo organizado está compuesto por efectivos de la Guardia Civil, de Protección Civil, una ambulancia de soporte vial básico, transporte adaptado de 9 plazas y un vehículo de intervención rápida 4x4.

El punto de encuentro para la recogida será la marquesina de la parada del autobús a las 21,15 horas, ha señalado la presidenta extremeña, quien pide, "por favor, máxima colaboración".