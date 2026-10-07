Abiertas "todas las líneas de investigación" tras acabar la fase de rastreo "intensivo" del hombre desaparecido en Losar

Una guía y un perro del servicio cinológico de la Guardia Civil en el dispositivo de búsqueda del vecino de Losar de la Vera. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene abiertas "todas las líneas de investigación" para dar con el paradero de Salva, el vecino de Losar de la Vera de 68 años desaparecido el pasado 28 de septiembre, una vez que el dispositivo desplegado para su búsqueda ha dado por finalizada la fase de rastreo "intensivo".

Fuentes del Instituto armado señalan, no obstante, que las labores de búsqueda en la zona se mantienen mediante las patrullas de Seguridad Ciudadana que se encuentren de servicio en la zona.

Sin embargo, el dispositivo específico desplegado durante los últimos días, con la participación de unidades y medios especializados, ha concluido su "fase de rastreo intensivo".

Asimismo, la Guardia Civil continúa desarrollando distintas actuaciones de investigación dirigidas a determinar el paradero del desaparecido y esclarecer las circunstancias de su desaparición. En este sentido, subraya que mantiene activas "todas las líneas de investigación" y continúa trabajando para tratar de localizar al hombre desaparecido.