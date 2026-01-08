Abierto el plazo para optar al programa extremeño de experiencia profesional remunerada en Agencias de Naciones Unidas

MÉRIDA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jóvenes y Deporte y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) ponen en marcha la octava edición del programa 'Jóvenes de Extremadura en organismos multilaterales', que ofrece experiencias profesionales remuneradas en Agencias de Naciones Unidas.

El programa, cuyo plazo de solicitudes para participar finaliza el próximo 30 de enero, tiene como objetivo impulsar el talento joven extremeño en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, contribuyendo a su proyección profesional y al posicionamiento de Extremadura en el contexto multilateral.

Los participantes en ediciones anteriores destacan el impacto "positivo" del programa en sus trayectorias profesionales, toda vez que alrededor del 90 por ciento han mejorado sus oportunidades de empleo en organismos internacionales o entidades del sector tras su participación, informa en nota de prensa la Fundación Jóvenes y Deporte de Extremadura.

La iniciativa combina dos fases. Así, ofrece formación especializada en Cooperación Internacional para el Desarrollo (50 horas), dirigida a 30 jóvenes de Extremadura; y también seis becas para realizar una experiencia práctica profesional no laboral en el exterior en Agencias de la ONU (UNDP, Unicef, UNFPA, ONU Mujeres, entre otras), alineadas con las prioridades del Plan General de Cooperación Extremeña 2024-2028.

Como requisitos principales para poder optar al programa se encuentran los de haber nacido en Extremadura o residir en la región a la fecha de cierre del plazo de solicitudes; tener entre 24 y 35 años (ambos inclusive); estar en posesión de un Grado Universitario o titulación equivalente; formación y experiencia en Cooperación Internacional para el Desarrollo; y acreditar/certificar un nivel intermedio (B2) de inglés.