Abierto el plazo para presentar propuestas para la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz 2027

Foto de las Medallas de la Provincia de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar propuestas para la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz 2027 se encuentra ya abierto.

La Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz tiene como fin reconocer de manera pública y solemne a personas naturales o jurídicas, grupos de personas, corporaciones, sectores, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica, que se hayan distinguido en el cumplimiento de sus tareas o en sus obras por la ejemplaridad y la trascendencia.

Deben tener o haber tenido una especial relación con la provincia de Badajoz o cualquiera de sus municipios o comarcas, aunque su actividad o su obra se haya realizado fuera del territorio, informa en nota de prensa la diputación pacense.

Cada año se pueden otorgar un máximo de tres medallas y podrán ser concedidas a título póstumo dentro de los diez años siguientes a la fecha de fallecimiento del galardonado.

El acto de entrega formará parte de los actos protocolarios que se organizarán en torno al Día de la Provincia de Badajoz, que tendrá lugar el 26 de abril de 2027.

La iniciativa de concesión de la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz corresponde a la presidenta de la Diputación de Badajoz y a uno o varios grupos de diputados reglamentariamente constituidos; las entidades locales de la provincia de Badajoz, previo acuerdo adoptado por los órganos competentes; la presidenta de la Junta de Extremadura; la Presidencia de la Asamblea, y el delegado del Gobierno.

También pueden hacer sus propuestas entidades o instituciones públicas o privadas, corporaciones, colectivos, fundaciones o asociaciones radicadas en el territorio de la Provincia de Badajoz. En ningún caso, las entidades podrán solicitar la concesión de la Medalla a personas que ocupen cargos directivos o representativos en las mismas.

Las propuestas deberán ser presentadas por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz; y el plazo de presentación de solicitudes comienza cada 1 de octubre y finaliza el último día del mes de febrero del año siguiente. En este caso, de 2027.