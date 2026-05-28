El abogado de David Sánchez pide la nulidad del juicio porque "la raíz está podrida" y el presunto delito está prescrito

El hermano del presidente del gobierno David Sánchez el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Garrido, y Elisa Moriano en el juicio en la Audencia Provincial de Badajoz - Pool

BADAJOZ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado de David Sánchez Pérez-Castejón, Emilio Cortés Bechiarelli, ha pedido este jueves la nulidad de la apertura de juicio oral contra su defendido por su contratación en la Diputación de Badajoz, ya que a su juicio la raíz de este procedimiento "está podrida", y porque además, el presunto delito del que se le acusa "se encuentra absolutamente prescrito"

El letrado ha realizado esta petición en la sesión de cuestiones previas con la que se ha iniciado este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz, el juicio contra David Sánchez, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve investigados más, por la contratación en 2017 del hermano del presidente del Gobierno en la institución provincial pacense.

En su intervención, el abogado de David Sánchez ha planteado dos cuestiones de nulidad de este juicio oral, ambas relacionadas con "derechos fundamentales" de su defendido, como es en primer lugar una cuestión relativa a la "existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva".

Así, letrado se ha referido a la primera denuncia sobre este caso interpuesta por Manos Limpias en mayo de 2024, contra David Sánchez y otras personas, que según ha recordado, se presentó por los delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, malversación, fraudes y exacciones ilegales", tras lo que ha considerado "formalmente llamativo" que "ninguno de estos tipos aparece en el escrito de acusación de las populares concursadas".

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