El abogado de Gallardo pide su absolución por la contratación de David Sánchez, basada en "conjeturas y elucubraciones"

El abogado de Miguel Ángel Gallardo, Juan José Gallardo, presenta su informe final sobre el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torres, ha pedido la absolución de su defendido porque la causa que se sigue por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución que él dirigía, está basada en "conjeturas y elucubraciones".

Juan José Torres se ha pronunciado de esta forma este lunes durante la presentación de los informes finales en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, como coordinador de actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Durante la presentación de su informe final, el abogado de Gallardo ha considerado que esta sentencia absolutoria se "podría hacer extensiva a todos" los acusados, tras lo que se ha mostrado de acuerdo con la fiscal del caso

Así, y respecto a la creación de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios que se adjudicó al hermano de Pedro Sánchez, el abogado Juan José Torres ha señalado que en este asunto, la "única prueba que apunta a Miguel Ángel Gallardo", ha sido "no el atestado de la UCO", sino "las declaraciones efectuadas en sala por el teniente coronel de la UCO, que es diferente".

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