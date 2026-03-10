Un accidente de tráfico deja un herido con policontusiones atrapado en el vehículo en Plasencia

Archivo - Ambulancia de Ambuvital - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido este pasado lunes, 9 de marzo, cerca de Plasencia.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 18,50 horas en el kilómetro 9 de la carretera Ex-203, según ha informado el 112 de Extremadura.

El herido, que ha quedado atrapado en el interior del vehículo, ha sufrido policontusiones y, tras ser excarcelado por los servicios de emergencias, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Así, han participado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, así como efectivos de la Guardia Civil y del servicio provincial de bomberos de la Diputación de Cáceres.