Un acertante de 'La Primitiva' gana en Santa Amalia (Badajoz) más de 87.000 euros

Archivo - Una administración de lotería. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en la localidad pacense de Santa Amalia ha sido agraciado con 87.835,13 euros, por un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario) en el sorteo celebrado este pasado sábado.

Concretamente, la apuesta ha sido sellada en la Administración de Loterías nº 1, situada en Hernán Cortés, 2, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

De segunda categoría existen dos boletos más validados en el Despacho Receptor nº 72.440 de Sevilla, situado en Liebre, 4, y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 4, 32, 42, 17, 13 y 49. El número complementario es el 5, el reintegro el 5 y el Joker, 2956156. La recaudación ha ascendido a 14.208.899 euros.

En el sorteo de La Primitiva de este pasado sábado no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 120.000.000 euros, siendo este el mayor bote de la historia de 'La Primitiva'.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un único boleto acertante premiado con 1.624.949,92 euros y que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.