Un acertante de Villa del Campo (Cáceres) gana un premio de 30.000 euros en el sorteo de la Bonoloto

Despacho receptor de loterias en Villa del Campo. - LOTERÍAS

MÉRIDA/MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una apuesta validada en un despacho receptor de la localidad cacereña de Villa del Campo ha sido agraciado con un premio de segunda categoría en el sorteo de la Bonoloto de este pasado martes, 26 de mayo, agraciado con 30.065,92 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto ha estado formada por los números 18, 28, 22, 31, 26 y 11. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.478.933,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº7 de Albacete, situada en Avda. de España, 21.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº19.540 de Villa del Campo (Cáceres), sito en la travesía de Hernán Cortes, número 6; así como en Tarragona, Vigo, Madrid y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.