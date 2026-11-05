La Achidiócesis de Mérida-Badajoz gestiona más de 18,5 millones en 2025 y atiende a 15.665 personas en 122 centros

La presencia del arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, participa en la presentación de los datos de la diócesis - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha gestionado en 2025 más de 15,8 millones de euros en recursos entre la propia archidiócesis, las parroquias, la Catedral y Cáritas diocesana, de los que 8,4 millones se corresponden a aportaciones directas de los fieles (el 45,45 por ciento) y el resto a la asignación tributaria con 5,9 millones, subvenciones por 3,3 millones e ingresos de patrimonio y otras actividades por 893.704 euros.

Del total del presupuesto, en el que la archidiócesis cuenta con 18.543.175,88 euros en recursos obtenidos, aunque asciende a 18.315.011,82 euros el destino de los mismos al haber registrado un ligero superávit, 3 millones (16,44 por ciento) se dedican a las actividades pastorales y 4,7 millones (26,02 por ciento) a las asistenciales, 4,1 millones a la conservación de edificios y gastos de funcionamiento, 5,3 millones a las retribuciones del clero y 1.072.802 euros a la amortización de préstamos parroquiales.

Con estas cantidades, atiende a 15.665 personas, para lo que cuenta con 122 centros sociales y asistenciales, en los que destacan los tres comedores sociales que ayudan diariamente a 210 ciudadanos, según los datos que se incluyen en la Memoria de 2025 y que han sido dados a conocer este jueves en una comparecencia que ha contado con la presencia del arzobispo, José Rodríguez Carballo.

El ecónomo Julián Peña y el canciller secretario de la archidiócesis, Carlos Torres, han participado también en este acto desarrollado con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo 8 de noviembre como una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia de Mérida-Badajoz y a tomar conciencia de su misión y dimensión evangelizadora, colaborando económicamente según las posibilidades, este año bajo el lema 'Dios cuenta contigo'.

Una memoria en la que se recoge que en la archidiócesis, que cuenta con 202 parroquias y 13 monasterios, se han oficiado 3.078 bautizos, 1.521 primeras comuniones, 2.570 confirmaciones y 658 matrimonios. Para ello, dispone de 213 sacerdotes, 34 misioneros, 2.240 catequistas que imparten catequesis a 15.000 niños, 395 religiosos y cuatro seminaristas mayores, así como 54 comunidades de vida activa.

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