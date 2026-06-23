Activado el nivel 1 por un incendio en Alía próximo a edificaciones aisladas

Archivo - Bomberos forestales junto a un camión del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal en el termino de Alía (Cáceres), que está próximo a edificaciones aisladas.

En las labores de extinción participan medios del Infoex, entre los que se encuentran tres unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada.

Además de dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y diferentes unidades aéreas, según los datos aportados por la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias.