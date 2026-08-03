Activado el nivel 1 en un incendio forestal declarado en Arroyo de San Serván

Incendio en Arroyo de San Serván
Incendio en Arroyo de San Serván - PLAN INFOEX
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 3 agosto 2026 18:35
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   MÉRIDA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 en un incendio declarado en el término municipal de Arroyo de San Serván (Badajoz) por posible afección a edificaciones aisladas.

   En las labores de extinción participan medios aéreos y terrestres pertenecientes al Infoex y al Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz.

   En concreto, intervienen cinco unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, un agente del medio natural, un técnico de extinción y siete medios aéreos, según los datos aportados por el Infoex.

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