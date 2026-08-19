Adjudicadas las obras para renovar la red de agua en La Sierrilla de Cáceres por más de 351.000 euros

Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha adjudicado este miércoles las obras para la renovación de la red de abastecimiento de agua en el barrio de La Sierrilla, a la empresa Fervian Vías y Áridos SL, por un presupuesto de 351.832,67 euros.

El teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Contratación, Víctor Bazo, ha destacado que con esta inversión se da solución "de manera definitiva" a las incidencias y fugas en la red que venían sufriendo los vecinos de La Sierrilla. "Hemos actuado con la máxima diligencia para modernizar la red y asegurar un suministro eficiente y de máxima garantía para los vecinos de la zona", ha apuntado.

Además, la Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación del programa de Escuelas Deportivas y Actividades Grupales Municipales para la temporada 2026/2027.

En este sentido, la gestión de las actividades para niños y mayores, así como los cursos de natación y escalada, se ha propuesto a la empresa Pebetero SL, por un importe total superior a los 242.000 euros entre los tres lotes.

El Lote 1, que incluye las Escuelas Deportivas y Actividades Grupales se ha adjudicado por 208.933 euros; el Lote 3, que corresponde a las actividades de natación, se lleva 19.514 euros; y el Lote 4, relativo al deporte de escalada por 4.491 euros, precios todos ellos con IVA incluido. Por su parte, la Escuela Municipal de Equitación (Lote 2) se ha adjudicado a El Romeral de Cáceres SL, por un importe de 18.076 euros.

A este respecto, Bazo ha remarcado el compromiso con este programa deportivo que cada año pone en marcha el consistorio ya que las escuelas deportivas y las actividades grupales del Ayuntamiento de Cáceres llegan de forma directa a toda la población, desde los más pequeños hasta nuestros mayores.

"Es una prioridad para este equipo de Gobierno ofrecer una programación amplia, accesible y de alta calidad que fomente el bienestar, los hábitos saludables y el deporte base en toda la ciudad" ha explicado Bazo.

Asimismo, el órgano municipal ha dado el visto bueno a la propuesta de adjudicación del suministro e instalación del nuevo equipo de climatización del Palacio de la Isla a la empresa Montaje e instalaciones Soliex SLU, por un importe de 90.629,00 euros.

ASUNTOS REMITIDOS A VALORACIÓN TÉCNICA

Durante la sesión se ha procedido a la apertura de ofertas y avance de los varios expedientes, que quedan pendientes de la correspondiente valoración técnica. Es el caso de las obras de remodelación de la calle Camino Llano y Plaza Marrón, a cuyo proyecto han presentado ofertas cuatros empresas interesadas en realizar esta reforma vial, que se incluye dentro del Plan de Actuación Integrada (PAI), que será financiado con fondos europeos Feder.

También ha pasado a valoración la asistencia técnica para la rehabilitación de 17 viviendas municipales en Aldea Moret, a la que han concurrido tres licitadores, mientras que en la elaboración del Plan Director de la Ribera del Marco se han interesado cuatro empresas. Ambos proyectos también incluido en el PAI.

Finalmente, para ofrecer el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria para el año 2027 se han presentado tres empresas, cuyas ofertas tendrán que ser valoradas tanto en la parte económica como en las condiciones que proponen para prestar este servicio.