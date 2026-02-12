Advierten de la subida del cauce en Coria por el aumento de los desembalses en Gabriel y Galán y Valdeobispo

Desbordamiento del río Alagón a su paso por Coria (Cáceres) - PSOE

MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Extremadura ha lanzado una advertencia a la población de Coria ante el próximo ascenso de la lámina de agua del río Alagón a su paso por la localidad, debido a un incremento de los desembalses en las presas de Gabriel y Galán y Valdeobispo, así como al mantenimiento del nivel en la del Jerte.

El motivo de estos desembalses es mantener los márgenes de seguridad en las presas, según la información facilitada por el 112 de Extremadura.

Por este motivo, la lámina de agua del río Alagón a la altura de Coria "comenzará un ascenso, que podría llegar a los niveles que tuvo el río la semana pasada", por lo que se recomienda precaución y seguir la información por cauces oficiales y hacer caso a las recomendaciones de los servicios de emergencia.