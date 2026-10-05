La Aemet amplía el aviso naranja por lluvias y tormentas a toda la provincia de Cáceres

Avisos meteorológicos para Extremadura - AEMET

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso naranja por lluvias y tormentas a toda la provincia de Cáceres durante este lunes, 5 de octubre.

El aviso se activará a partir de las 17,00 horas y se dará por concluido a las 00,00 horas de esta jornada, según los datos aportados por la Aemet.

Así, se podría registrar en la provincia cacereña una precipitación acumulada en una hora de 30 litros por metro cuadrado, mientras que las tormentas podrían ir con granizo grande y rachas muy fuertes.

Por su parte, en la provincia de Badajoz, las vegas del Guadiana y la Siberia extremeña tendrán desde las 17,00 hasta las 23,59 horas aviso amarillo por lluvias, con una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, y tormentas, que pueden ir con granizo, sin descartar rachas muy fuertes.