El aeródromo de Don Benito recibe la autorización de la Junta para su apertura al tráfico

Aeródromo de Don Benito - JUNTA DE EXTREMADURA

DON BENITO (BADAJOZ), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha autorizado la apertura al tráfico del aeródromo de Don Benito, en lo que constituye la primera autorización de este tipo emitida por la Comunidad Autónoma desde la asunción plena de las competencias en materia de supervisión y autorización de aeródromos de uso restringido.

Se trata de una infraestructura "de gran valor estratégico", ya que está concebida no solo como un activo local, sino como "un recurso regional que permitirá atender con mayor eficacia necesidades en ámbitos clave", entre los que cita la prevención y extinción de incendios forestales, el transporte aéreo sanitario y actuaciones de emergencia, el uso agrícola, como tratamientos aéreos en la lucha contra plagas o campañas de mejora de cultivos.

También actuará en la dinamización del comercio y la economía local, el turismo, la organización de actividades deportivas y de ocio, y cualquier otra operación de carácter logístico o institucional que requiera de un espacio aéreo acondicionado.

De est forma, el uso de este aeródromo para emergencias en extinción de incendios permitirá reducir los tiempos de intervención en incendios forestales de las comarcas de La Siberia, La Serena o Villuercas además de un ahorro en combustible al reducir el desplazamiento desde una base más cercana.

También se prevé un uso frecuente para trabajos de fumigación frente a la pudenta del arroz.

COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

La resolución supone "un hito en el ejercicio efectivo de las competencias autonómicas en materia de aviación civil" y permite la puesta en funcionamiento de esta infraestructura aeronáutica de acuerdo con la normativa vigente y con los requisitos de seguridad establecidos para este tipo de instalaciones.

La autorización culmina un proceso técnico y administrativo en el que se han evaluado los requisitos necesarios para garantizar que el aeródromo reúne las condiciones exigibles para su apertura al tráfico, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Con la asunción de estas competencias, el Ejecutivo regional ha incorporado a su ámbito de gestión los procedimientos de autorización y supervisión de los aeródromos de uso restringido ubicados en la Comunidad Autónoma, lo que permite "acercar la gestión y la toma de decisiones al territorio, reforzar la capacidad de respuesta de la Administración y agilizar la tramitación de los expedientes relacionados con estas infraestructuras", señala.

La autorización del aeródromo de Don Benito constituye así el "primer resultado tangible de esta nueva etapa competencial" y pone de manifiesto el "compromiso de la Junta de Extremadura con el desarrollo y la mejora de las infraestructuras aeronáuticas de la región, especialmente aquellas vinculadas a la conectividad, la capacidad operativa y la prestación de servicios especializados", apunta la Junta.

En ese sentido, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda destaca que esta autorización "marca un antes y un después para Extremadura", al demostrar que la Comunidad Autónoma "dispone ya de capacidad efectiva para gestionar desde el propio territorio procedimientos relacionados con infraestructuras aeronáuticas estratégicas para el desarrollo regional y la prestación de servicios esenciales".

Asimismo, añade que este primer expediente "abre el camino para la resolución de otros proyectos actualmente en tramitación y contribuye a consolidar un modelo de gestión más cercano, eficiente y adaptado a las necesidades específicas de Extremadura".

La Junta de Extremadura continuará trabajando en el ejercicio de estas competencias para favorecer el desarrollo ordenado de las infraestructuras aeronáuticas de uso restringido y garantizar que su autorización y funcionamiento se desarrollen con las máximas garantías técnicas y de seguridad.