El Aeropuerto de Badajoz registra 36.258 pasajeros en los cuatro primeros meses del año, un 17,9% más

Imagen de la entrada al Aeropuerto de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ/ MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Badajoz ha registrado un total de 36.258 pasajeros en los cuatro primeros meses del año, lo que supone un 17,9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Así, entre enero y abril se han realizado en el aeropuerto pacense 1.345 operaciones, un 16,8 por ciento más, según los datos de AENA, recogidos por Europa Press.

Respecto al mes de abril, el Aeropuerto de Badajoz ha registrado 10.196 viajeros, un 2,8 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, mientras que las operaciones han sido 390, un 31,8 por ciento más.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, los aeropuertos de la red de Aena en España gestionaron un total de 93,9 millones de pasajeros entre enero y abril, lo que supone un 3,3% más que el mismo periodo del año anterior, beneficiado por la transferencia de pasajeros procedentes del sector ferroviario, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

Además, en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 807.211 movimientos de aeronaves (+3,1%) y se transportaron 438.810 toneladas de mercancía (+5,4%), según un comunicado del operador.

Ya en abril, el operador aeroportuario alcanzó la cifra de 28,2 millones de pasajeros en territorio nacional, lo que implica un aumento del 3,7% respecto al mismo mes de 2025, aunque, no obstante, supone un crecimiento inferior al 6,3% que se registró entre abril de 2025 y abril de 2024.

Además, en el cuarto mes se gestionaron 242.424 movimientos de aeronaves, un 6,7% más, y se transportaron 112.884 toneladas de mercancía, un 5,3% más en comparación al año pasado.

Nuevamente, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en abril con 5.776.833, lo que representa un crecimiento del 3,3% frente al mismo mes del año anterior.

Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5.103.478 (+4,1% respecto a 2025); Palma de Mallorca, con 3.089.279 (+2,6%); Málaga-Costa del Sol, con 2.613.939 (+9,5%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1.921.861 (+10,9%); Gran Canaria, con 1.310.395 (-2,8%); Valencia, con 1.150.985 pasajeros, un 10,7% más que en abril de 2025; y Tenerife Sur, con 1.063.254 (-8,2%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en abril fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 37.586 (+7% respecto a 2025), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 32.057 vuelos (+3,9%); Palma de Mallorca, con 22.699 (+0,7%); Málaga-Costa del Sol, con 17.681 (+6,7%); Gran Canaria, con 12.160 (+0,5%); y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 12.074 aterrizajes y despegues (+10,9%).

Respecto al tráfico de mercancías, el aeropuerto que alcanzó mayor volumen de carga fue el de Madrid-Barajas, con 65.851 toneladas, un 0,4% más con respecto al mismo mes de 2025. Le siguieron el Aeropuerto de Zaragoza, que registró 17.724 toneladas (+28,4%); el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 17.151 toneladas (+9%), y Vitoria, con 5.868 toneladas (+6,1%).