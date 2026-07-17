Agcex celebra el próximo 25 de julio su Muestra Artística Itinerante de Cultura en Femenino en Madroñera

Cartel del programa 'Cultura en Femenino' - AGCEX

CÁCERES, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (Agcex) ha puesto en marcha la nueva edición del proyecto Cultura en Femenino 2026 que, en esta edición, arranca con la Muestra Artística Itinerante el próximo sábado 25 de julio en Madroñera (Cáceres).

Esta muestra, según ha detallado la asociación en un comunicado, será un espacio para visibilizar y poner en valor el trabajo de las mujeres profesionales de la cultura de la provincia de Cáceres.

Así, la exposición se ha ideado como un espacio participativo, diverso y feminista que reivindica el valor de la cultura como una herramienta transformadora que permite sensibilizar en igualdad, paridad y contra las violencias machistas, con el fin de conseguir "una sociedad más justa, inclusiva y equitativa".

Además, la muestra va a estar acompañada de un programa de actividades previstas abierta a la ciudadanía y que servirán de una jornada dedicada al arte, la creatividad y el encuentro.

La primera de estas actividades se celebra este mismo viernes, 17 de julio, bajo el título 'El Recetario de la Comadre para una buena vida', un taller participativo que toma como punto de partida el recetario tradicional para generar un espacio de reflexión en torno al bienestar, el autocuidado, la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres.

A través del intercambio de experiencias y saberes cotidianos, la propuesta pone en valor los cuidados como elemento fundamental para construir comunidades más igualitarias y cohesionadas.

Este taller está impulsado por la Asociación Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (Adhex Extremadura), en colaboración con la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Comarca de Trujillo.

Además, durante los próximos días hasta el 25 de julio, habrá nuevas nuevas actividades, talleres y propuestas culturales dirigidas a diferentes públicos, con el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía y convertir la muestra en un proceso participativo que trascienda la jornada expositiva.

PARTICIPANTES

EN el mismo comunicado, la organización ha anunciado el cierre del proceso de selección de las artistas que formarán parte de esta edición de la muestra. La convocatoria ha contado con "una excelente acogida", reflejando el interés y el talento de las creadoras participantes.

Las artistas que participarán en la muestra serán: Ibuki Sendo (Cristina García) y Lourdes García Barrado, ambas de Madroñera, que expondrán sus trabajos como ilustradora de manga y fotógrafa respectivamente; María Monterroso y Cristina Morgado con el grupo Acoustic Roots, de Aldeacentenera; Laura Álvarez, cantautora de Malpartida de Cáceres; Damiana Puglia de la compañía Soldenoche Teatro, de Malpartida de Plasencia y Ana Bordallo, con una instalación artística literaria y participativa, de Cáceres.

La organización ha invitado a toda la población de Madroñera y de la comarca a participar tanto en las actividades previas como en la Muestra Artística Itinerante del próximo 25 de julio, una cita que convertirá el municipio en un espacio para el arte, el intercambio y la celebración de la creatividad.