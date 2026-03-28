Agentes de la Guardia Civil sofocan un incendio en una vivienda en Cabezuela del Valle

Agentes de la Guardia Civil y bomberos intervienen para sofocar un incendio en una vivienda en Cabezuela del Valle, a 27 de marzo de 2026. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron este viernes a la localidad cacereña de Cabezuela del Valle para sofocar un incendio originado en la cocina de una vivienda.

En la tarde de ayer, se recibió aviso en la central 062 de la Comandancia de Cáceres, ante lo que varias patrullas se desplazaron hasta el lugar. Los agentes realizaron una primera intervención logrando sofocar el foco del incendio, originado en la cocina, mediante el uso de un extintor del vehículo oficial y una manguera de la propia vivienda.

Posteriormente, acudió una dotación de Bomberos de Plasencia (Cáceres), que inspeccionó la estructura, refrescando la zona y procediendo a la ventilación para evacuar el humo acumulado.

No se hallaban personas en el interior, ya que la propietaria, una mujer de unos 70 años, había abandonado previamente la vivienda debido a la gran cantidad de humo, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Cáceres.

Durante la actuación, se rescataron del interior dos perros y varios gatos que permanecían en la vivienda.