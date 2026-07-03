La agrupación musical 'Los Auroros' de Zarza Capilla (Badajoz) será declarada Patrimonio Cultural Inmaterial

Imagen de 'Los Auroros' - REMITIDA POR LA JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes, 3 de julio, la resolución por la que se incoa expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de 'Los Auroros' de la localidad pacense de Zarza Capilla con carácter de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Tal y como se señala en el expediente que recoge la resolución, 'Los Auroros' de Zarza Capilla constituyen una agrupación musical integrada por hombres y mujeres que, tanto en la madrugada como en otros momentos del calendario festivo, interpreta coplas y canciones tradicionales al alba dedicadas a la Virgen de la Aurora para invitar a los vecinos a participar en el rezo o cántico del rosario por las calles.

Constituyen una expresión cultural de "profundo arraigo local, vinculada a la religiosidad popular, la tradición oral, la música y la sociabilidad comunitaria".

Esta tradición presenta una dilatada continuidad histórica que, al menos en su vinculación con la cofradía, puede situarse desde comienzos del siglo XIX. Su permanencia en el tiempo pone de relieve su capacidad de adaptación a las transformaciones sociales y económicas que han configurado la vida de la localidad, sin perder por ello su significado cultural y su función identitaria, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Se trataría así de un patrimonio inmaterial vivo, dotado de un elevado valor simbólico como expresión colectiva de la comunidad que lo preserva, recrea y transmite en cada celebración.

La relevancia de 'Los Auroros' trasciende el ámbito estrictamente religioso y constituye también un reflejo de la organización social de la localidad, de sus formas de sociabilidad y de sus dinámicas de participación colectiva. Su salvaguarda implica, en consecuencia, el reconocimiento de una práctica cultural compartida, transmitida de generación en generación mediante la tradición oral y el aprendizaje comunitario. Y su vigencia actual confirma no solo su valor patrimonial, sino también su importancia activa en la vida cultural y social de Zarza Capilla.

Estas agrupaciones se documentan en distintas comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, La Rioja, Murcia y Andalucía. En el caso extremeño, Zarza Capilla constituye uno de los lugares donde esta tradición permanece viva, lo que le confiere un "notable interés etnológico" por su continuidad, por su integración en el ciclo festivo local y por su capacidad de adaptación a las transformaciones sociales y económicas.