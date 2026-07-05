Alburquerque (Badajoz) alcanza los 43,5 grados y marca la temperatura más alta de España este domingo

Archivo - Una joven se resguarda del sol con un abanico para soportar las altas temperaturas. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alburquerque ha sido la localidad más calurosa de España este domingo, tras alcanzar una temperatura de 43,5 grados a las 17,20 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Este domingo ha comenzado oficialmente la segunda ola de calor del año, que se extenderá en principio hasta el próximo miércoles. Este episodio se suma, sin embargo, a unas últimas jornadas donde las temperaturas ya han superado los 40 grados en diversos puntos de la Península. De hecho, este mismo sábado Badajoz marcó la temperatura máxima más alta del país, también con 43,5 grados.

Volviendo a la jornada de este domingo, y con datos actualizados hasta las 19,22 horas, tras Alburquerque se ha situado Fuentes de Andalucía, municipio de Sevilla, que a las 16,50 horas ha alcanzado los 43,1 grados. Por detrás se han colocado Olivenza, con 43,1 grados a las 17,10 horas, y Andújar (Jaén), con 42,7 grados a las 16,00 horas.

Montoro (Córdoba) ha marcado la quinta mayor temperatura de la jornada, con 42,7 grados a las 17,00 horas; seguido por el observatorio del aeropuerto de Sevilla, con 42,6 grados a las 17,20 horas; y El Granado (Huelva), con 42,5 grados a las 15,10 horas.

A estas se suman tres localidades extremeñas: Mérida, que ha alcanzado los 42,5 grados a las 16,30 horas; Badajoz, con 42,4 grados a las 14,50 horas; y Santa Marta, con 42,4 grados a las 16,40 horas.

Tanto este domingo como mañana lunes, la comunidad autónoma de Extremadura tiene alerta naranja por temperaturas altas, o excepcionalmente altas, superiores a los 39 grados y que, en algunos puntos, supera los 42 o los 43 grados centígrados.