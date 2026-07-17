El alcalde de Cáceres anuncia que se presentará a la relección en las elecciones municipales de 2027

Archivo - El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado este viernes que se presentará a la relección para este cargo en las próximas elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

Así lo ha anunciado Rafael Mateos en un vídeo publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, en el que en las próximas ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, por su confianza.

"Miro a Cáceres y veo una ciudad moderna, ambiciosa y con futuro", ha destacado Rafael Mateos, quien ha valorado que en los últimos años el equipo de gobierno ha " facilitado la construcción de vivienda y la implantación de empresas" en la ciudad, y además han "agilizado las inversiones" y "reordenado los barrios".

Mateos ha señalado que están transformando el centro de la ciudad, y además el ayuntamiento ha "asumido el reto estratégico" de que Cáceres opte ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Según ha reafirmado Rafael Mateos, "el éxito en Cáceres hará que el cambio en España esté más cerca", tras lo ha confirmado que este sábado asistirá a la presentación de candidatos con Alberto Núñez Feijóo en Santiago de Compostela.