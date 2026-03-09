El alcalde de Cáceres cree que la ciudad "tiene todos los mimbres" para conseguir la Capitalidad Cultural en 2031

Delegación de Cáceres 2031 antes de la presentación del proyecto en el Ministerio de Cultura en Madrid - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha mostrado convencido de que la ciudad "tiene todos los mimbres necesarios" para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, y ha indicado que el proyecto 'Transcultura', que significa la capacidad que tiene la cultura de transformar la sociedad como un elemento motor, convencerá al jurado ante el cual se va a defender a las 14,50 horas.

Mateos ha hecho estas declaraciones a las puertas del Ministerio de Cultura en Madrid, hasta donde se ha desplazado una delegación de diez personas encabezadas por el regidor cacereño y el concejal de Cultura, Jorge Suárez, además de la coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo.

También participan en esta puesta en escena Rosa Estrella Ramos, asesora en materia económica del 'Bidbook'; Antonio Lopes, creador y gestor cultural que colabora con el proyecto en su dimensión internacional; Sandra Guimarães, directora del Museo Helga de Alvear de Cáceres, e Isabel Góngora, directora de la ONCE en Cáceres.

Completan la delegación cacereña Adrián Domínguez, artista y voluntario de Cáceres 2031; Carlos Gago, coordinador de proyectos de la candidatura; y Marian Rosado, miembro del equipo de Comunicación de Cáceres 2031, que se han presentado para la ocasión vestidos de negro y con un adorno en color azul en sus trajes que asemejan los bordados extremeños.

"Cáceres tiene un proyecto serio, un proyecto muy trabajado, un proyecto que contempla planificación, inversión y, sobre todo, participación, un proyecto que se ha gestionado de abajo arriba, donde juegan un papel muy importante los ciudadanos, los artistas, y todo el sector de la cultura, no solo de nuestra ciudad, sino de nuestra región", ha señalado el regidor.

Mateos ha incidido también en que el proyecto que Cáceres va a defender este lunes "piensa en los jóvenes, como un capital importante del futuro, y no olvida a nuestros mayores". "Yo creo que se ha hecho un grandísimo trabajo y estoy convencido que por parte de la comisión de expertos se va a valorar y estoy convencido que la ciudad de Cáceres va a pasar el corte", ha sentenciado.

PRIMERA FASE

Cabe recordar que Cáceres va a defender ante el Ministerio de Cultura, su proyecto para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, un galardón por el que compiten otras ocho ciudades españolas que también presentarán su propuesta esta semana. El viernes, día 13, el ministerio dará a conocer cuáles de las ciudades españolas pasan a una segunda fase y avanzan en este camino hacia la capitalidad, que Cáceres ya quiso recorrer en 2016.

La presentación del proyecto cacereño será a las 14,50 horas, ya que se ha determinado una agenda de exposiciones por orden alfabético, de lunes a jueves de esta semana. Comenzará Burgos, y le seguirá Cáceres, y a lo largo de la semana lo harán Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y se concluirá con Toledo.

El jurado de esta primera criba estará compuesto por una comisión de expertos europeos y dos españoles a los que habrá que explicar cómo se ha ido preparando esta primera fase y qué fortalezas tiene cada proyecto.

La candidatura cacereña entregó en su día al ministerio un 'bidbook', es decir, el libro de la candidatura bajo el lema 'La cultura es el camino', que se ha ido rellenando con una serie de ítems marcados de forma oficial y ahora toca defender y explicar de manera oral lo que está por escrito.

Cada ciudad candidata tiene media hora para defender su proyecto y Cáceres lo hará en un formato audiovisual en el que presumirá de su riqueza patrimonial --como ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace 40 años-- y también de sus bondades naturales y ancestrales.

Todo ello enmarcado en el concepto de la 'Transcultura', que se apoya en la tradición de la trashumancia, una costumbre de llevar al ganado de un sitio para otro sin tener en cuenta fronteras y en busca de un bienestar general y el fomento del trabajo en comunidad.

Una vez concluida la media hora de presentación, el jurado preguntará por detalles específicos de ese 'bidbook' en diversas materias como la económica, la diversidad funcional, la agenda cultural, etc, y la delegación cacereña responderá a las cuestiones.

Si se pasa la primera fase, algo que se conocerá el viernes 13, hay que reformular el proyecto y prepararse para una visita de expertos que guiarán los siguientes pasos a dar antes de una nueva exposición y de que se conozca la ciudad ganadora, cuyo nombre se desvelará antes de fin de año.

El Ministerio de Cultura no tiene estipulado un número concreto de ciudades que pasan esta primera fase pero, más allá de eso, Cáceres no quiere que sea un final sino un proceso para buscar proyectos participativos y tejer redes culturales a nivel europeo.