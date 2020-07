El alcalde de Cáceres defiende que la restricción del tráfico en la calle Parras no afecta a los negocios de la zona

La semipeatonalización de esta vía evitaría una nueva intervención en la calle Alzapiernas

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha defendido que las restricciones de tráfico de la zona de San Antón, Parras y aledaños no afectan a los negocios del centro de la ciudad, ya que en ese entorno no se puede aparcar y el acceso al parking de Galarza y el paso de autobuses sí está permitido. Por eso, cree que la ausencia de clientes y turistas es debido a la "mala situación" que atraviesa la economía y no a la semipeatonalización de este espacio.

"No creo que a ningún empresario de la zona le esté afectando el corte de tráfico en la calle Parras en este momento", ha resaltado el regidor, que insiste en que la única forma de llegar a un comercio o establecimiento hostelero de ese entorno es en coche y aparcar en el parking, y eso sí se puede hacer".

De esta forma ha respondido a los empresarios de la zona que han remitido un escrito al Ayuntamiento el pasado día 18, en el que piden que se reabra al tráfico la calle San Antón que da acceso a Parras y el centro por el perjuicio que esto está suponiendo para sus negocios, tal y como adelantó ayer Europa Press.

Salaya ha anunciado este miércoles que dialogará con los empresarios y los vecinos para tomar una decisión sobre la movilidad y la posibilidad de semipeatonalizar la calle Parras. La idea que baraja el Consistorio es construir una plataforma única como la de la calle San Pedro de Alcántara o la zona de 'Los obispos', para dar una solución al problema de la calle Alzapiernas, cuya reforma no cumple con los parámetros de accesibilidad tras la instalación de las escaleras mecánicas y rampas con exceso de inclinación.

El objetivo es crear un itinerario accesible alternativo a Alzapiernas para "poder esquivar los problemas" de esta calle y, sobre todo, "para no volver a abrir una obra en Alzapiernas", ha dicho Salaya, que ha aclarado que el Gobierno no local "no" contempla levantar de nuevo esta vía pero para eso hay que tomar otras decisiones y buscar alternativas.

"Tenemos la opción de una plataforma única y una pequeña restricción al tráfico en la calle Parras para que haya un itinerario accesible en silla de ruedas, o podemos volver a abrir la calle Alzapiernas y hacer accesible esta vía, pero ésta no es la opción que nos gusta", ha manifestado.

Por ello, el alcalde ha insistido en que, aunque se semipeatonalice la calle Parras, se mantendría abierta al tráfico para acceder al parking, así como los residentes, servicios públicos y de emergencias, y también podrían pasar los autobuses turísticos que bajan a viajeros en la plaza Obispo Galarza, aunque este último asunto también se analizará en un futuro por las quejas de los vecinos.

"Yo no dudo de que la situación económica de muchos negocios que viven del turismo es complicada, pero el problema no surge por el cierre al tráfico de la calle Parras", ha recalcado Salaya este miércoles a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación de una campaña turística.

No obstante, ha avanzado que el equipo de Gobierno "volverá a evaluar" la restricción a la circulación en esa calle , aunque a renglón seguido insiste en que "ahora mismo, si se abre al resto del tráfico rodado o no es algo que no pueda afectar de ninguna forma a los negocios de la zona".

REFLEXIONAR SOBRE LA PEATONALIZACIÓN

Salaya ha insistido en que contará con la opinión de empresarios y vecinos de la zona antes de tomar una decisión sobre la peatonalización de Parras, pero ha recordado que "cuando se plantea este asunto recibe duras críticas del comercio en la zona y cuando termina la peatonalización, generalmente, se incrementan las ventas", tal y como ha pasado en otras vías como la calle San Pedro de Alcántara.

"Esta es la historia de cualquier peatonalización en cualquier ciudad", ha sentenciado, al tiempo que insiste en que el sector del comercio se opone a este tipo de medidas pero "meses después se ve claramente beneficiado". "Queremos hablar con todo el mundo y dialogar cualquier medida pero sí pedimos que venga con la mente muy abierta y pensando en ser ambiciosos respecto al crecimiento de sus negocios", ha concluido.