El alcalde de Salvatierra de los Barros (Badajoz) deja "temporalmente" sus funciones por motivos de salud

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad pacense de Salvatierra de los Barros, el socialista Francisco José Saavedra Salguero, ha informado este sábado a través de sus redes sociales que deja de manera "temporal" sus funciones por motivos de salud. "En los últimos días, mi cuerpo ha dicho basta y he tenido ciertas complicaciones de salud que me han llevado al hospital en varias ocasiones. Estas circunstancias han hecho plantearme seriamente sobre si en estos momentos puedo desempeñar mis funciones como alcalde al 100%, motivo por el que, tras reflexionarlo, hizo que ayer tarde decidiera firmar el decreto de sustitución, por el que me aparto temporalmente del cargo por motivos de salud", ha señalado.

Este anuncio a través de sus redes sociales va acompañado de una imagen en la que muestra su rechazo al proyecto del gran vertedero que se ha presentado para ubicarlo en su término municipal, que ha sido desestimado por la Junta de Extremadura en su tramitación, y que ha provocado las protestas en la calle de los vecinos de este municipio y de otros de la comarca.

El mandatario ha señalado que su equipo de gobierno "tomará temporalmente las riendas", porque "simplemente es una sustitución temporal por enfermedad, pudiendo volver a asumir mis funciones una vez recuperado".

Y es que, ha insistido, "no es un abandono, es una pausa en el camino", porque su vocación de servicio a Salvatierra "sigue intacta como el primer día".

Hay que recordar que el primer edil de Salvatierra de los Barros fue agredido el pasado 15 de octubre por dos personas, días después de conocerse el proyecto del macrovertedero, según denunció entonces el PSOE de la provincia de Badajoz.