Almendralejo organiza tres conciertos de música barroca y clasicista durante el mes de julio

Archivo - Cartel del II Ciclo de Música Antigua que se celebra en Almendralejo del 10 al 24 de julio de 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO - Archivo

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 5 (EUROPA PRESS)

Almendralejo ha organizado el II Ciclo de Música Antigua que, durante el mes de julio, acercará composisciones barrocas y clasicistas a vecinos y visitantes de la localidad.

El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Almendralejo en colaboración con la Escuela Municipal de Música y el Conservatorio Oficial de Música 'Tomás Bote Lavado' de Almendralejo.

Los conciertos tendrán lugar a las 21,30 horas los días 10, 17 y 24 de julio en la Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, un enclave de "gran valor histórico y patrimonial" que contribuirá a recrear el contexto sonoro original de las composiciones previstas.

El objetivo del ciclo, según informa la Escuela de Música de Almendralejo en su página web, es acercar al público la riqueza y diversidad del repertorio antiguo, interpretado con instrumentos históricos y bajo criterios de interpretación historicista, ofreciendo así una experiencia artística que va más allá de lo meramente musical, hasta convertirse en "un auténtico viaje en el tiempo".

El primer concierto, que se celebrará este viernes 10 de julio, estará interpretado por solistas de la Orquesta Barroca de Badajoz. El título será 'Delirio italiano' y supondrá un viaje por el Barroco en el que la imaginación sonora atraviesa sucesivas metamorfosis estilísticas. El viaje comenzará en el siglo XVII, con composiciones de Pandolfi Mealli y Dario Castello, en las que la música parece brotar al mismo ritmo que muta el afecto, y seguirá con la claridad luminosa y ordenadora de Corelli, fundamento del estilo barroco más internacional.

Los intérpretes seguirán recorriendo ya el siglo XVIII, momento en el que el lenguaje se desborda en un "torbellino expresivo" con piezas de Vivaldi, Somis o Bonporti. El resultado será un mosaico estilístico multicolor, capaz de transformar la retórica italiana en una experiencia intensa, cambiante y genuinamente humana.

La siguiente actuación será el 17 de julio y estará a cargo del dúo Cristina Bayón & Alejandro Casal. Sin salir de Italia y con el título de 'L'arte d'amare', el concierto invitará a adentrarse en la intimidad de los salones barrocos, donde la cantata secular floreció al amparo del mecenazgo y se convirtió en un espacio de refinada experimentación entre música y poesía.

A través de obras de Caccini, Carissimi, Strozzi, Vivaldi y Händel, el programa recorrerá la evolución del género desde la monodia acompañada hasta la consolidación del modelo de recitativo y aria da capo, reflejando un siglo en el que la palabra y la expresión de los afectos se situaron en el centro del discurso musical.

El ciclo finalizará el 24 de julio con el concierto 'Haydn & Mozart: diálogo y herencia' interpretado por Luminis Ensemble. El programa propondrá un diálogo musical entre J. Haydn y W. A. Mozart, dos pilares del clasicismo separados por la edad, pero unidos por una admiración mutua.