Alrededor de 200 cerdos mueren en un incendio en una granja en Villalba de los Barros (Badajoz)

Archivo - Parque de bomberos de Zafra
Archivo - Parque de bomberos de Zafra - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 1 mayo 2026 13:53
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   MÉRIDA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio declarado en una granja de cerdos en Villalba de los Barros ha provocado la muerte de alrededor de 200 ejemplares y ha calcinado completamente la nave en la que se encontraban, sin que se hayan producido daños personales.

   El incendio se ha producido sobre las 9,00 horas de este viernes, 1 de mayo, en una explotación ubicada en el kilómetro 2 de la carretera Ex-155, según ha informado el 112 de Extremadura.

   Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de los parques de bomberos del consorcio provincial de la Diputación de Badajoz en Zafra y Almendralejo, así como una patrulla de la Guardia Civil.

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