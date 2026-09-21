Las altas temperaturas ponen en riesgo por calor al norte de Cáceres este martes con máximas que superarán los 36 grados

Archivo - Un hombre llena una botella de agua de una fuente. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso por altas temperaturas de nivel amarillo para este martes, 22 de septiembre, en el norte de Cáceres, donde pueden superarse los 36 grados.

De esta forma, regresan los avisos por altas temperaturas a la comunidad autónoma de Extremadura. En concreto, permanecerá activo entre las 13,00 y las 21,00 horas, periodo en el que el mercurio subirá especialmente en las zonas de menor altitud.

Los avisos por altas temperaturas se producirán este martes también en A Coruña, Ourense y Fuerteventura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, se sobrepasarán los 35ºC en zonas de la vertiente atlántica sur, cifra que también se podrá alcanzar en puntos de Galicia, Fuerteventura y medianías del sur de Gran Canaria.

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