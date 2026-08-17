Las altas temperaturas y las tormentas ponen en alerta a Extremadura este lunes

Personal del 112 de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado para este lunes, 17 de agosto, la alerta naranja por altas temperaturas en el norte de la provincia de Cáceres y la zona de Tajo y el Alagón. Además, estarán en aviso amarillo por tormentas la provincia de Badajoz, la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la zona norte de la provincia cacereña podrá alcanzar los 39 grados, mientras en la zona de Tajo y Alagón los termómetros llegarán a los 40 grados. En estas zonas, se activará la alerta naranja por calor desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas.

El aviso amarillo por tormentas en la provincia de Badajoz, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez abarcará desde las 14,00 horas hasta las 22,00 horas. Según la AEMET, podrán producirse chubascos localmente fuertes y rachas de viento fuertes o muy fuertes.

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad, y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

En casa, es conveniente mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.