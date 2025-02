Álvaro Sánchez Cotrina liderará el PSOE de la provincia de Cáceres con un proyecto "fuerte" y "unido" que convenza

El diputado regional y alcalde de Salorino es la única candidatura presentada, que tendrá que ser ratificada en el congreso provincial

CÁCERES, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional y alcalde de Salorino, Álvaro Sánchez Cotrina, liderará el PSOE en la provincia de Cáceres al ser la única precandidatura registrada para ser secretario general de los socialistas cacereños, que tendrá que ser ratificada en el congreso provincial que se celebrará los días 22 y 23 de marzo en el complejo cultural San Francisco de Cáceres.

Aunque se había barajado la posibilidad de que se registrase también la candidatura de Ismael Bravo, exalcalde de Talayuela, finalmente Sánche Cotrina será el único candidato por lo que no necesitará siquiera recoger avales ni se celebrarán elecciones primarias al haber conseguido una candidatura "de unidad".

Así lo ha señalado Sánchez Cotrina que ha escenificado esa unidad del partido con decenas de militantes socialistas que le han querido acompañar este martes en la presentación de la candidatura en la sede provincial del PSOE, entre los que se encontraban el actual secretario general, Miguel Ángel Morales, que ya anunció que no se presentaría a la reelección.

Con el lema 'A pie de calle', Sánchez Cotrina ha decidido dar un paso al frente para "dignificar" el partido y ampliar la militancia política con el objetivo, no solo de ganar las elecciones en la provincia y mantener la Diputación Provincial y los municipios que gobiernan, sino para "convencer" a la ciudadanía de que el proyecto socialista "es el más importante".

"En muchos sitios tenemos problemas electorales porque no convencemos y nosotros para poder vencer a la derecha tenemos que convencer también que nuestro proyecto es el más importante, el más inclusivo, y que representa a toda la ciudadanía de la provincia de Cáceres y de Extremadura", ha recalcado en declaraciones a los medios tras la presentación de su precandidatura.

En su intervención, ha explicado que se abre "un nuevo tiempo" tras la etapa de Morales al que ha agradecido "su legado" y que consiguiera "en un momento de mucha dificultad" el objetivo de mantener el gobierno en la Diputación Provincial.

"Pero yo represento a una generación ya nacida en democracia, yo represento a gente que tiene que dar también un relevo generacional y conectar con una gente que ahora mismo no entra en política, que no nos escucha, que está acostumbrada a la crítica de barra a barra pero que no se quiere comprometer con ninguna idea", ha resaltado.

Llegado este punto ha puesto como ejemplo lo ocurrido en su pueblo, Salorino, donde en las primeras elecciones en las que compitió contra el PP ganó por 4 concejales a 3, mientras que ahora el PSOE cuenta con los 7 concejales del municipio pero no porque todo el mundo se haya vuelto socialista, sino porque cree en el proyecto.

"Ese modelo que he conseguido en mi pueblo quiero ser capaz de ejercitarlo también en la provincia y en la propia Extremadura porque este proyecto quiero también dejar bien claro, que pretende que nuestro secretario general regional sea el próximo presidente de la Junta de Extremadura".

Para ello, según ha dicho, intentará que los extremeños confíen en su proyecto para que los que tuvieron que marcharse a "levantar otras tierras" por falta de oportunidades ahora puedan volver a la provincia. "Para mí es un honor y un orgullo y además represento ese proyecto de unidad que me ha mandatado la militancia", ha incidido Sánchez Cotrina, que ha insistido en que quiere que "todo el mundo" se vea representado en su proyecto.

"Quiero que cualquiera se vea representado en la voz que nosotros defendemos, porque este es el objetivo fundamental, ampliar la base militante, ser constantes, abrir nuestra organización fuera de los congresos, porque está muy bien que ganemos congresos, está muy bien que nos hablemos a nosotros mismos, pero tenemos que trascender de las siglas de nuestro propio partido político, tenemos que ser capaces de sumar cada día nuevos militantes", ha recalcado.

Respecto a la posibilidad de que se presentara otra candidatura, concretamente la del exalcalde de Talayuela, Ismael Bravo, ha explicado que se ha hecho "un esfuerzo" y "pequeñas renuncias" para conseguir una candidatura de unidad, como lo demuestra que el propio Bravo ha acudido a apoyar a Sánchez Cotrina en la presentación de su precandidatura.

"Hace cinco meses me dijo que él creía que el futuro era yo y que tenía que avanzar en la misma dirección. Nunca confirmó que se iba a presentar. A mí lo que me dijo es que estaba convencido que yo representaba ese nuevo tiempo y ese proyecto de unidad y le invité a que viniera hoy aquí y que fuéramos capaces de trasladarle a la gente que estamos preparados para estar unidos, para darnos la mano", ha subrayado.

CANDIDATO DE CONSENSO

El propio Ismael Bravo ha indicado que él es un "fiel defensor de la unión" y que entiende que Álvaro Sánchez Cotrina es "un candidato de consenso y de unión". "Creo que es lo mejor que nos puede pasar para volver a conectar con la sociedad cacereña", ha aseverado.

"Es necesario remar todos en la misma dirección de ese proyecto regional que ya se ha iniciado y creo que es la mejor forma de devolver la dignidad a la gente ganando las próximas elecciones autonómicas y por eso hoy he estado aquí, para ser un fiel reflejo de lo que es la unión, el Partido Socialista y que estamos preparados y unidos para las próximas elecciones", ha concluido.