'Las amazonas' de Magüi Mira se estrenan en el Festival de Mérida con el cartel de "no hay entradas" en el Teatro Romano

Publicado 09/08/2018 3:07:41 CET

MÉRIDA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Las Amazonas' se ha estrenado este miércoles en el 64 Festival de Teatro Clásico de Mérida colgando el cartel de "no hay entradas" en la taquilla del Teatro Romano de la capital extremeña, abarrotado con 3.000 personas para ver cómo una guerra implacable de sexos se ve empañada por el nacimiento del amor.

Se trata del primer lleno total en un estreno que ha registrado el Teatro Romano de Mérida, en este caso en la antepenúltima obra de esta 64 edición del Festival de Mérida, escrita y dirigida por Magüi Mira y basada en la 'Pentesilea' de Von Kleist.

Y precisamente es una Pentesilea, la reina de las Amazonas interpretada por Silvia Abascal, la protagonista de esta obra, que durante la representación tiene que dirimir un conflicto interior, en el que debe elegir si ser fiel al ejército feminista que lidera, y que utiliza a los hombres para procrear y mantener su estirpe de hembras, o caer rendida en los brazos de Aquiles, del que se ha enamorado perdidamente.

Durante su conflicto, Pentesilea va escuchando las opiniones de la Suma Sacerdotisa, a la que da vida Loles León, y de las tres princesas, encarnadas por Olivia Molina, Karina Garantivá y Ondina Maldonado, acompañadas por una decena de mujeres guerreras más, que intentan disuadir a la reina de ceder a su enamoramiento, del que dicen que "ha emponzoñado su corazón".

En el otro extremo, los hombres, un Aquiles interpretado por Xabier Murua, que también ha caído rendido a los encantos de Pentesilea, pero cuyos dos reyes cómplices, a los que dan vida Maxi Iglesias y Antonio Hortelano, también quieren evitar su entrega a la reina de las Amazonas.

Guerra de sexos, intriga y la lucha feminista se entrelazan a lo largo de la representación, que se ve conducida magistralmente a través de la música de Marco Rasa, acompañada por momentos por canciones interpretadas por Loles León, en un sencillo escenario sobre el Teatro Romano de Mérida, en el que los actores han lucido los diseños del modisto Lorenzo Caprile.

'Las Amazonas' es una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Pentación Espectáculos, que tras su estreno este miércoles, podrá verse en el Teatro Romano de Mérida hasta este domingo, 12 de agosto.

EUFORIA TRAS EL ESTRENO

Tras el estreno de la obra, que ha provocado el aplauso del público del Teatro Romano puesto en pie, todos los actores han mostrado su euforia por poder participar en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, un escenario nuevo para todos ellos, y han coincido en agradecer al director del festival, Jesús Cimarro, que lo haya hecho posible.

Así, la directora de la obra, Magüi Mira, ha calificado de "emocionante y memorable" este estreno, en el que "al final nos damos cuenta de que las piedras importan mucho", tras lo que ha destacado que el Teatro de Mérida "es un tesoro, pero las personas mucho más".

Magüi Mira ha destacado la labor de "los políticos que se dan cuenta de que la cultura es una inversión", tras lo que ha confiado en que "haya sido una noche inolvidable" para todos los espectadores, ya que el equipo de la obra todavía tienen "el corazón en la boca".

En rueda de prensa tras el estreno, Loles León ha destacado que actuar en Mérida "era un sueño" para ella, para lo cual, le dió "mucho la tabarra" al director, Jesús Cimarro, al que ha agradecido la oportunidad, así como a Magüi Mira, a cuyo proyecto, no pudo "decir que no, porque me parecía lo ideal para estas piedras y estas columnas".

Loles León se ha mostrado "encantada de haber compartido esta obra con todo este elenco", con el que ha "trabajado muy intensamente" y se ha "comprometido", ya que "esta obra ha sido más que un ensayo y una puesta en escena", en la que se ha sentido "muy querida y muy bien tratada".

Finalmente, Silvia Abascal, que da vida a la Reina Pentesilea, ha explicado que cuando termina una función así se queda "con un vacío grande", tras lo que ha lanzado un mensaje a los emeritenses para decirles que "no sabéis el teatro que tenéis, un actor ensaya dos meses para venir aquí a hacer solo cinco funciones, pero merece la pena con creces".

"Yo nunca he estado en un escenario como éste, tan histórico, tan sagrado, por poder estar mirando vuestro cielo y vuestras estrellas, el silencio y respecto del público", ha aseverado Silvia Abascal, quien ha considerado "un honor" poder participar en este certamen, y ha confiado en "haber honrado este escenario", al que "quiero volver", ha concluido.