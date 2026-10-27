Amparo Botejara y Álvaro Jaén encabezan las listas de Podemos al Congreso por Badajoz y Cáceres

Amparo Botejara y Álvaro Jaén, números 1 en las listas de Podemos por Badajoz y Cáceres, respectivamente. - PODEMOS

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La doctora Amparo Botejara y el concejal en el Ayuntamiento de Cáceres y técnico de Investigación de la UEX, Álvaro Jaén encabezan las listas al Congreso por las provincias de Badajoz y Cáceres, mientras que la funcionaria Rosa Mogollón, por la circunscripción pacense, y Milagros Martínez, por la de Cáceres, serán las candidatas al Senado.

La lista de Podemos al Congreso por Badajoz cuenta, junto a Amparo Botejara, que ya fue diputada en la XI y XII legislaturas por Podemos y Unidos Podemos, respectivamente, se sitúan, por este orden, Ildefonso Calvo Suero, Jara Romero Berro, Francisco Salgado Jiménez y María Josefa García Estévez.

Por su parte, Álvaro Jaén contará, en la circunscripción de Cáceres, con Consuelo López Balset, Luis García Marín y Sonia Chanclón.

En cuanto al Senado, la titular número 1 será Rosa Mogollón Calvo, y sus suplentes Daniel Cordero Botejara y Rosa Acosta Casilda; el número 2 es Antonio De La Cruz Ruíz Millán, y Rosario Santomé Barros y Marcos Arroyo Rangel los suplentes; mientras que la tercera titular será Araceli Ortíz Trejo, que cuenta con Pablo García Martín y Rosario Santomé Barrios como suplentes.

En el caso de Cáceres, la candidatura de Podemos a la Cámara Alta la encabeza Milagros Martínez Morán, con Luciano Hernández de la Calle y Juana Benítez López como suplentes; en el puesto 2 está Arnaldo Ramos Serradilla; con María Olga Blanca Plaza y Francisco Rodríguez Rubio como suplentes; y en el 3 Petra Vacas Fernández, con Félix Núñez García y Frita Pascual Jiménez, suplentes.