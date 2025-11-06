Ángel Pelayo Gordillo no descarta a nadie de Vox como cabeza de lista en Extremadura: "Cualquiera podría serlo"

El senador y presidente del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador y presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, no descarta a ninguno de los compañeros de su partido, ni a él mismo, para ser cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas en la región.

"Cualquier persona de Vox que el Comité Ejecutivo Nacional designe, estoy seguro de que hará una campaña excelente y ofrecerá programa, coherencia y principios", ha apuntado a preguntas de los medios este jueves en Mérida.

Así, tras remarcar que el de Vox "no es un proyecto personalista" sino "un proyecto para España y para Extremadura", ha defendido que "cualquiera" de sus compañeros o él mismo podrían "encabezar la lista perfectamente".

De igual modo, en cuanto a si le gustaría volver a repetir como candidato de Vox en las elecciones en Extremadura, Gordillo Moreno ha señalado que "servir es un honor, siempre", y tras desear que sus palabras no se interpreten de "como ningún deseo" por su parte, ha remarcado que él en todo caso está "para servir en el sitio que el partido y que el presidente nacional" de su partido le digan.

Por otro lado, Gordillo Moreno ha lamentado que la presidenta de la Junta, la 'popular' María Guardiola, haya declinado su participación en el debate electoral planteado en RTVE, y ha confirmado que en todo caso Vox sí que asistirá al mismo.

De igual modo, ha remarcado la apuesta de Vox por la energía nuclear y la continuidad de la Central de Almaraz. "Vox siempre y en todo momento está a favor de la continuación de Almaraz", ha espetado.

(((Más información en Europa Press)))