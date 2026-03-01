La animación extremeña hace historia en los Goya con 'Decorado' y 'Gilbert'

El director Alberto Vázquez Rico posa, tras recibir el Goya a Mejor Película de Animación por 'Decorado', en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

El largometraje 'Decorado', coproducido por el estudio Glow de Almendralejo (Badajoz), se ha alzado en la noche de este pasado sábado con el Premio Goya 2026 a la Mejor Película de Animación, mientras que 'Gilbert', de la extremeña Agencia Freak, se ha consagrado como el Mejor Cortometraje animado.

Entre los trabajos extremeños nominados en esta 40ª edición de los Goya, celebrada en Barcelona, se encontraban producciones como el largometraje 'Decorado', de Alberto Vázquez, y los cortometrajes 'El estado del alma', de Sara Naves, y 'El corte de Rubén', de José María Fernandez De Vega.

Durante la recogida del premio Alberto Vázquez, Chelo Loureiro, Iván Miñambres y José María Fernández de Vega, ganadores del Goya a la Mejor Película de Animación con 'Decorado', han reivindicado a la animación no como un "género" sino como un "medio para contar historias".

"Siempre decimos que la animación no es un género, sino un medio para contar historias, todo tipo de historias. Y 'Decorado' es una fábula sobre el sentido de la vida y la libertad que expone que el amor verdadero es lo único que nos puede curar de este mundo, a veces lleno de ruido y a veces de injusticias", han lamentado enviando un mensaje de "más amor" y "menos redes sociales".

Esta producción narra la historia de Arnold, un ratón de mediana edad sacudido por una crisis existencial que comienza a sospechar que todo cuanto lo rodea es una farsa.

Por su parte, los creadores de 'Gilbert', Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez, quienes han confesado haberse conocido "en un taller para desempleados", abogando por una educación pública "de calidad", han recibido la estatuilla reivindicando el valor de la "artesanía" frente a la inteligencia artificial.

"Gilbert es un corto hecho en stop motion, es decir, con lentitud, con pasión, con reflexión, con amor y con artesanía. Y nada de esto se puede hacer con Inteligencia Artificial", han asegurado al recoger el 'cabezón'.